27年前の連続ドラマ「踊る大捜査線」（1997）からはじまり、社会現象を巻き起こした「踊るプロジェクト」が今年、12年ぶりに再始動した。柳葉敏郎演じる室井慎次が主人公で、本広克行（監督）＆君塚良一（脚本）＆亀山千広（プロデューサー）という黄金トリオが再集結した映画『室井慎次敗れざる者』『室井慎次生き続ける者』だ。『敗れざる者』では、警察キャリアだった室井が志半ばで警察を辞し、故郷・秋田でひっそりと暮