松坂桃李が主演を務め、役所広司、芳根京子と共演する映画『雪の花ーともに在りてー』（2025年1月24日公開）から、3人が撮影を振り返るメイキング映像を交えた特別映像と、3枚の新たな場面写真が公開された。本作は、作家・吉村昭が1988年に発表した「雪の花」（新潮文庫刊）を原作に、江戸時代末期、天然痘の撲滅に奮闘した町医者・笠原良策を描く物語。『居眠り磐音』（2019）以来、約5年ぶりの時代劇となる松坂が良策を、