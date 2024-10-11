時々、一緒に暮らしているワンちゃんが予想外なモノや遊びを気に入ることがあり、それもまた魅力だったりします。秋田犬のおかかくんは自宅の廊下で寝るのが大好き！ただ、寝方が個性的すぎる……。廊下の壁に挟まっているのですが、顔がムニュ〜ッと潰れてしまっています。だ、大丈夫なの？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】廊下で「通せんぼ」するように寝ているおかかくん。普段は穏やかでおっとりしていて