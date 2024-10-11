タレントの彦摩呂が、自身のYouTubeで顎の下に出来た粉瘤を手術で除去したと明かし、その手術跡も披露した。 参考：【写真】「ばい菌入って膿みたいな」彦摩呂の“痛々しい”手術跡 2024年10月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した「【彦飯】手術直後だけど食べたい。新宿御苑の隠れ家でパスタランチ」と題した動画は、食レポロケの収録当日、彦摩呂が集合場所に遅れてやってくるところから始まる。 「ごめん、ごめん」