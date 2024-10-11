最難関の超アウェーでもゴールを割らせなかった。現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３戦が各地で開催され、日本代表は敵地ジェッダでサウジアラビアと対戦した。14分に堂安律のクロスから三笘薫→守田英正と落として最後は鎌田大地が決めて先制。その後は勢いに乗る相手に押し込まれる時間帯もあったが耐え凌ぎ、後半に入っても抜群の安定感でゲームを進めた。そして81分には右ＣＫから途中出場の小川航