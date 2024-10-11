［北中米W杯アジア最終予選］日本 ２−０ サウジアラビア／10月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、サウジアラビアと敵地ジッダで対戦。14分に見事な崩しから鎌田大地のゴールで先制すると、81分にCKから途中出場の小川航基が追加点を奪い、難敵相手に２−０で快勝を飾った。グループ首位を懸けてこの一戦で、局面局面では激し