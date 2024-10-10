Photo: 小暮ひさのり ハイエンドだけじゃないんです。「スマートなくらしを、すべての人へ」というテーマで開催されたシャオミの新製品発表会｢Your Dairy Hero｣。ライカと共同開発したレンズを採用した高性能スマホ｢Xiaomi 14T Pro｣をはじめ、100インチのバカデカスマートテレビや、全部入りロボット掃除機など、生活や体験を向上させてくれるハイエンドな機器たちがお披露目されましたが、
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