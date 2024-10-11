2024年10月10日、韓国・ソウル新聞は「日本に持ち出された韓国の文化遺産3点が日本の国宝に指定されていることが分かった」と伝えた。記事は「海外に持ち出された韓国の文化遺産は計24万6304点で、このうち45％（10万9801点）が日本にある」とし、「日本にある韓国の文化遺産のうち、大井戸茶碗は1951年、蓮池寺の鐘は1952年、高麗国金字大蔵経は2018年に日本の国宝に指定された」と説明した。また、「蓮池寺の鐘は文禄・慶長の役
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