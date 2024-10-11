「Ｗ杯アジア最終予選、サウジアラビア代表０−２日本代表」（１１日、ジッダ）日本が強さを見せつけて“鬼門”を突破した。過去アウェーでは３戦全敗。１点も奪うことができなかったサウジアラビアを相手に完勝し、このアジア最終予選は３連勝となった。日本は前半１４分に左からのＭＦ三笘のクロスをＭＦ守田が頭で折り返し、最後はＭＦ鎌田が左足で押し込んで先制。アウェーでのサウジアラビア戦で、日本の初得点を記録し