イタリアメディアによると、年俸は約40億円と噂されているマンチーニ監督サッカー日本代表は現地時間10月10日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選に臨み、サウジアラビアに2-0で勝利した。ホームで初めて日本代表に敗れたサウジアラビア代表のロベルト・マンチーニ監督は、「お前は俺の給料を知っているのか？俺の銀行口座でも見たのか？」と怒りをぶちまけた。サウジアラビアはこれまでの3バックから4バックに変更