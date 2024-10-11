◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本代表は北中米アジア最終予選第３戦のサウジアラビア戦にアウェーで２―０と快勝した。９月５日の中国戦（７〇０）、同１０日のバーレーン戦（５〇０）に続き、開幕３連勝。過去３戦３敗と鬼門だった敵地のサウジアラビア戦に危なげなく勝利した一戦について、元日本代表ＭＦ北澤豪氏（５６）は「ほぼ完璧だった」と高