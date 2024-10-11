◆東都大学野球秋季リーグ戦第４週第３日▽国学院大２―１中大（１０日・神宮）国学院大は中大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。１点を追う９回２死から一、二塁の好機を作ると、途中出場の宮坂厚希外野手（３年＝智弁和歌山）が２点二塁打を放ち、逆転勝ちした。＊＊＊「一本出せよ！ここで一本出せよ！」チャンステーマに乗せた応援席の祈りが、宮坂のバットに乗り移った。１点を追う９回２死走者なし。「あ