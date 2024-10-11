【MLB】パドレス0-8ドジャース（10月9日（日本時間10月10日））【映像】大谷、常識破壊の“爆速走塁”10月9日（日本時間10月10日）に米・カリフォルニア州サンディエゴにあるペトコパークで行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、平凡な外野フライでまさかの“爆速タッチアップ”を成功させた場面が、野球ファンの間で注目を集めている。5-0、ドジャ