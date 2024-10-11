「Ｗ杯アジア最終予選、サウジアラビア代表０−２日本代表」（１１日、ジッダ）日本が“鬼門”のアウェー・サウジアラビア戦で力強さを見せての完勝。試合後、森保一監督（５６）は、元日に大きな地震が発生し、９月には豪雨に見舞われた能登地方へ向けて力強いエールを送った。試合は前半１４分に右からＭＦ守田が頭で折り返したボールをＭＦ鎌田が左足で押し込んで先制。その後のサウジアラビアの攻撃を固い守備でしのぐと