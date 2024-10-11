2026ワールドカップ南米予選をここまで8試合消化し、3勝1分4敗の5位。ブラジル代表は難しい戦いが続いている。先月はエクアドルにこそ1-0で勝利したが、続くパラグアイ戦は0-1で敗北。まだサッカー王国の完全復活には遠く、安心できない状況が続いている。今月は11日にアウェイでのチリ戦、16日にホームでペルーとの戦いを予定しているが、どちらも格下だ。チリは現在9位、ペルーは最下位の10位に沈んでいて、ブラジルとしては確実