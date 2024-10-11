米ドル紙幣【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比72銭円高ドル安の1ドル＝148円54〜64銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0932〜42ドル、162円40〜50銭。9月の米消費者物価指数の伸び率が市場予想を上回ったほか、米雇用の減速を示す経済統計を背景にドルを売って円を買う動きが優勢となった。