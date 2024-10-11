９月にスタートした2026年北中米ワールドカップのアジア最終予選。グループCの日本代表は、まずはホームで中国に７−０の大勝を収めると、アウェーでバーレーンを５−０で下し、連勝スタートを切る。【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介。２選手に７点の高評価。MOMは攻守に躍動したMF迎えた10月シリーズで、現地10日に敵地でサウジアラビアと対戦。鎌田大地と小川航基のゴールで２−０