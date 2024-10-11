2024年10月11日（金）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】ー 【南薩方面】飲酒運転・暴走運転・速度違反・通行禁止 【北薩方面】飲酒運転・暴走運転・速度違反・歩行者妨害・携帯電話・シートベルト 【姶良方面】飲酒運転・暴走運転 【大隅方面】飲酒運転・暴走運転・速度違反・整備不良・携帯電話・シート