[10.10 W杯アジア最終予選第3節 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第3節でサウジアラビア代表と対戦し、2-0で勝利を収めた。iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。最も評価が高かったのは、先制ゴールを挙げたMF鎌田大地で『7.21』。2位は途中出場で追加点を