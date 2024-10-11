女優の上野樹里（38）が11日、自身のインスタグラムを更新し、6年ぶりにかつて話題のドラマで夫婦役で共演した有名俳優とサプライズな再会を果たしたことを明かした。上野は前日に「嬉しいサプライズな出来事が起きましたね全く仕込んでませんからね」という出来事。「昨日、六本木蔦屋書店2階の『Tui Kauri』ポップアップにて、後ろにあるStationary を買いにやって来た完全オフな竹内涼真君とTBSドラマ日曜劇場『テセウス