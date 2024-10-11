【MLB】パドレス0-8ドジャース（10月9日（日本時間10月10日））【映像】大谷、高速“弾丸タイムリー”が爆速通過する瞬間10月9日（日本時間10月10日）に米・カリフォルニア州サンディエゴにあるペトコパークで行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“火の玉ヒット”に、横っ飛びした野手のリアクションが野球ファンの間で注目を集めている。1-0、