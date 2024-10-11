女優の広瀬アリスが11日までにエックスを更新。自身が行っている体重の減らし方について補足説明すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】広瀬アリス、話題の“痩せショット”お茶目な姿も（2枚）昨日放送開始の俳優・藤原竜也が主演を務めるドラマ『全領域異常解決室』（フジテレビ系／毎週水曜22時）に出演中の広瀬。藤原と早朝から同局系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜4時55分）、『めざまし8』（毎週月〜金曜8時