元ＴＢＳアナウンサーで、社会人アメリカンフットボールの選手としても活躍した有馬隼人アナウンサー（４６）が１０日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。ｂａｙｆｍ「ＡＷＡＫＥ」（月〜金曜・前６時）の月〜木曜のＤＪを担当している有馬アナ。「『ＡＷＡＫＥ』の生放送終了後、ＡＮＮＡぱいせんネキが参上！次の番組『ｍｉｒａｃｌｅ！！』の生放送開始直前に会いに来てくれました」とつづり、２ショッ