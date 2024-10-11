お仕事終わりにジムに行く金曜日は、歩きやすいペタンコ靴をチョイス。花柄スカートは刺繍の柄で秋っぽさを醸して♪ 10月11日（金）のおすすめコーデをご紹介します。ピンクの華やかスカートはネイビージャケットを合わせて糖度オフ♡出典: 美人百花.comネイビー×ピンクの甘辛配色や花柄スカートがレディ好み♡ジャケット\18,990/イェッカ ヴェッカ(イェッカ ウ&#1244