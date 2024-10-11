Ｂ２ベルテックス静岡は１０日、敵地でのＡ千葉戦（１２、１３日・千葉ポートアリーナ）に向けて静岡市内で調整した。森高大新ヘッドコーチ（ＨＣ、３５）の下、好発進したベルテが、プレーオフ（ＰＯ）を含めて昨季６戦全敗の相手に挑戦する。開幕２連勝同士の対決だ。森ＨＣが「Ｂ２で上位４つに入る力がある」と、総合力の高さを認める難敵だ。昨季はＰＯ準決勝で越谷に敗れてＢ１昇格を逃したが、リーグ戦は５６勝４敗と圧