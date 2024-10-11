サウジアラビアのアル・ムワッラドは9月にバルコニーから転落する事故サッカー日本代表は現地時間10月10日、2026年の北中米共催ワールドカップ（W杯）アジア最終予選、敵地でのサウジアラビア戦に2-0で勝ち、3連勝とした。試合後の会見で森保一監督は、サウジアラビア代表でバルコニーからの転落事故にあったFWファハド・アル・ムワッラドの回復を願うコメントを発した。前半14分、左サイドからMF三笘薫が中央に折り返すと、MF