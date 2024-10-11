昨季限りで引退した楽天の銀次アンバサダー（３６）が、楽天の戦いぶりを語る今季最終回。４位に終わったシーズンを振り返り、来季に向けては気持ちの重要性を説いた。＊＊＊＊今季は６７勝７２敗４分けで終了。１日のロッテ戦（楽天モバイル）に敗れて４位が確定しました。シーズン中盤から後半ぐらいまで、いい粘りはあったと思います。優勝争いはできなかったけど、ＣＳ争いはできた。外国人選手があまり機能しない中で、よ