〜玉袋筋太郎の万事往来 第32回 高橋総本店グループ「TAKASO」代表取締役社長・郄橋 亮 全日本スナック連盟会長を務める“玉ちゃん”こと玉袋筋太郎が、新旧の日本文化の担い手に話を聞きに行く連載企画。第32回目のゲストは、様々なお店が所狭しと軒を連ねる合羽橋道具街で、飲食店で使う業務用商品を扱う4つの専門店を展開する高橋総本店グループ「TAKASO」の代表取締役社長・郄橋亮さん。合羽橋道具街に脈々