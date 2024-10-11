フジテレビの井上清華アナ（29歳）が、10月11日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。同番組出演者の中で“本心が丸見えの人”について語った。この日、池松壮亮主演の映画「本心」の話題を伝えた流れで、「めざましの出演者の中で“本心が丸見えの人”って誰ですか？」と聞かれた井上アナは「軽部（真一）さんと伊藤（利尋）のおじさま2人組です」と回答。そして「軽部さんは顔に出るし、伊藤さんは口