フジテレビの井上清華アナ（29歳）が、10月11日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。同番組出演者の中で“一番、本心が見えない人”について語った。この日、池松壮亮主演の映画「本心」の話題を伝えた流れで、「めざましの出演者の中で一番本心が見えないのは誰ですか？」と聞かれた井上アナは「小山内（鈴奈）さん」と回答。そして「小山内さんは優しいので、人に気を遣うから、人によって本心を合わ