【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 0−2 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】鎌田大地、狙い通りの歴史的ゴールサッカー日本代表は10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節でサウジアラビア代表を2−0で撃破。過去3戦で全敗（スコアは全て0−1）していたアウェー・サウジアラビア戦で歴史的な初勝利を飾った。AFC（アジア・サッカー連盟）選出のプレーヤー・