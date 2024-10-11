マカオ航空は、12月のマカオ返還25周年を記念し、日本発着マカオ行きを対象としたセールを、10月10日から16日まで開催する。対象路線とエコノミークラス往復運賃は、大阪/関西〜マカオ線が9,000円から、東京/成田〜マカオ線が10,000円から。燃油サーチャージ、諸税等は別途必要となる。搭乗期間は2025年1月31日までで、一部対象外となる。2名単位での予約・購入が条件となる。マカオ航空は、大阪/関西〜マカオ線を2007年7月26日に