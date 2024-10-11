年収は300万円以下、本当に稼ぐべきは月10万円、50代で仕事の意義を見失う、60代管理職はごく少数、70歳男性の就業率は45%――。10万部突破のベストセラー『ほんとうの定年後』では、多数の統計データや事例から知られざる「定年後の実態」を明らかにしている。多くの人が知らない「定年後の仕事」〈総務省「国勢調査」によれば、2020年における70歳男性の就業率は45.7％とすでに半数近くの70歳男性は働き続けるという選択を行って