「制コレ22」でヤンジャンTV賞を受賞した石井優希（19）が、初の写真集『ゆうきのみなもと』（双葉社）を発売した。“笑顔の天才”と呼ばれる屈託のないキャラと、身長173cmという抜群のスタイルを武器にグラビア界を席巻中の彼女。小学生の頃に始めたアイドル活動から、現在に至るまでのキャリアを総括しつつ、写真集の見所や今後の美順についても言及してくれた！（前・後編の前編）【別カット6点】石井優希、撮りおろしカット─