NiziUの公式Instagramが９日（水）、マコのラフな私服コーデを公開した。【写真】NiziU マコ、「可愛すぎる」と話題のヘルシーへそ出しコーデ【5点】日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。NiziUの公式Instagramは9日、「LOVE KMF!!ありがとう KMF!!記念すべき最後のKMFに出演させて頂き、また初MCとても貴重な経験をさせ