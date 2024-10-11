◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本代表ＦＷ小川航基が、貴重な追加点でサウジアラビアの観客を帰路へと導いた。１点リードの後半３６分、ＭＦ伊東純也のＣＫを完璧なタイミングのヘディングで合わせて追加点。このゴールで２点差となると、サウジの観客は大半が勝利を諦めて席を立つ事態に。「僕が（観客を）帰らせるつもりはなかった。（スタジアムを