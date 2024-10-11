◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は敵地でサウジアラビアを２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝を飾った。守備陣は今予選の開幕から３試合連続で無失点に抑えた。３バックの中央で降る出場したＤＦ谷口彰悟は「しっかりブロックを敷いて固めるところ、前からいくところの使い分けが大事だと思った。そこはピッチ内での声掛けは必要になるので、かなり