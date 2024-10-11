西武は１１日に東京都内で西口文也新監督（５２）の就任会見を行う。松井監督が途中休養し、渡辺ＧＭが監督代行を兼務して立て直しを図った今季は結果的に４９勝９１敗３分けの勝率３割５分。ライオンズの歴史上、黒い霧事件の余波を受けた１９７１年の前身、西鉄時代（勝率３割１分１厘＝２８勝８４敗８分け）以来の低空飛行でシーズンを終えることになった。その再建役として白羽の矢を立てられたのが西口新監督。奥村剛球