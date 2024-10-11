PHOTO:Getty Images ＜2024年10月9日（日本時間10日）サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース＠ペトコ・パーク＞ パドレスが王手をかけて迎えた第4戦は、ドジャースが8-0と圧勝して2勝2敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出に逆王手をかけた。 ベッツの連夜の本塁打で先制すると、大谷のタイムリー、スミス、ラックスの本塁打などで着々と加点。 投げては「ブルペンデー