ドル円は１４８円台半ばに下落米ＣＰＩと米新規失業保険申請件数がともにネガティブな内容＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１４８円台半ばに値を落とした。本日は一時１４９円台半ばまで買い戻されていたが、再び１５０円を試す動きが拒まれた格好となっている。本日は９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と米新規失業保険申請件数が発表になり、どちらも予想を上回っていた。 米ＣＰＩはこのところのイン