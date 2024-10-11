◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は敵地でサウジアラビアを２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝を飾った。前半１４分にＭＦ鎌田大地が先制ゴール。後半３６分には右ＣＫから途中出場のＦＷ小川航基が追加点を決めた。過去３戦３敗で無得点と鬼門だった敵地・サウジアラビアで勝利とジンクスを破り、成長を示した一戦となった。 早朝の時間帯にも関わ