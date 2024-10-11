◆第２９回秋華賞・Ｇ１（１０月１３日、京都・芝２０００メートル）第２９回秋華賞・Ｇ１の出走馬が１０日、確定した。キャットファイトが回避し、過去最少の１５頭立てとなった。「考察」はレースごとに重要ファクターを掘るキーポイント編、ヤマタケ（山本武志）記者は「コース＆馬場状態」に着目。騎手心理まで加味した結果、怖い差し馬のミアネーロが浮かび上がった。秋華賞の舞台は京都内回り。小回りに近いコース形態で