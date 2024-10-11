日本テレビ系『金曜ロードショー』で、11月8日に『トップガン』、11月15日に『トップガン マーヴェリック』が放送されることが決定した。 参考：“新星ハリウッドスター”グレン・パウエル『ツイスターズ』『ヒットマン』で新たな才能開花 第1作『トップガン』は1986年に公開、タイトルとなっている“トップガン”とは、アメリカ海軍の戦闘機パイロットに空中戦の技術や戦法、戦術、兵器の