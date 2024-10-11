竜星涼と八木莉可子がW主演を務める土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』のナレーションを大塚明夫が務めることが決定した。 参考：『潜入兄妹』第1話から“仕掛けだらけ”に竜星涼×八木莉可子が犯罪組織に潜入 本作は、プロデューサーの尾上貴洋、演出の大谷太郎、脚本の福田哲平ら、日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた兄