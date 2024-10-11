「新馬戦」（１３日、東京）日曜東京５Ｒ（芝１６００メートル）に出走するビッグヴァレイ（牝２歳、美浦・鹿戸）はドゥラメンテ産駒の素質馬。１週前の美浦Ｗでの追い切りでは６Ｆ８１秒５の好時計をマークし、今週は同芝で年長馬２頭を相手に素軽い動きを披露した。鹿戸師は「テンションの高いところはあるけど、追い切りの動きは悪くないですね。ここまで順調に来ているし、気性面から新馬向きのタイプかなと思います」と