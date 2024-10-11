「府中牝馬Ｓ・Ｇ２」（１４日、東京）昨年のエリザベス女王杯Ｖ以来、１１カ月ぶりに実戦復帰するブレイディヴェーグは１０日、杉原（レースはルメール）を背に美浦Ｗで３頭併せ。ラスト１Ｆ１１秒２と鋭く脚を伸ばし、ロジシルバー（４歳３勝クラス）と併入、アーレンダール（５歳２勝クラス）には半馬身先着した。「１週前に追ってから上昇した。動きも上向き」と宮田師。本調子に比べると「７５〜８０点くらい」と言うが