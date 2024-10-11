2024年10月10日（現地時間）、北中米ワールドカップのアジア最終予選で日本代表がサウジアラビア代表（アウェー）に２-０と完封勝利。これで開幕３連勝、総得点14、無失点という文句なしの成績でグループCの首位をキープした。敵地のサウジアラビア戦で圧巻だったのは、27分のトリプルブロックだ。カウンターから攻め込まれた局面で相手の近距離砲をまず町田浩樹が防ぐと、続くムサブのシュートを町田、三笘薫、守田英正、遠