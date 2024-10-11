「新馬戦」（１３日、京都）ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手が所有するアクアプローヴァ（牡２歳、父ルーラーシップ、栗東・四位）が、日曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）でデビューの時を迎える。昨年の北海道セレクションセールにおいて２９００万円（税抜き）で落札。６月にゲート試験に合格すると夏場は放牧へ。９月中旬に栗東へ帰厩し、そこから順調に乗り込まれてきた。１週前は栗東ＣＷで６Ｆ８４秒０−１１秒