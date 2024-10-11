「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉札幌２歳Ｓ覇者マジックサンズ（牡、須貝）はホープフルＳ（１２月２８日・中山、芝２０００メートル）を目標にする。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。同レース２着のアルマヴェローチェ（牝、上村）は阪神ＪＦ（１２月８日・京都、芝１６００メー