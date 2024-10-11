11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比110円高の3万9420円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9380.89円に対しては39.11円高。出来高は1万1664枚だった。 TOPIX先物期近は2718.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIX現物終値比5.83ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39420+110 11664 日経2